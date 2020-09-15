НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Тела двоих детей нашли в реке под Новосибирском

Источник:
Sibnet.ru
266 0
Фото: © Sibnet.ru

Два мальчика семи и восьми лет в Новосибирской области купались одни и утонули, сообщила журналистам во вторник старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

По информации следствия, трагедия произошла вечером в минувшую пятницу в селе Довольном. Рядом с пешеходным мостом нашли тела двух мальчиков 2012 и 2013 годов рождения.

«Предварительно установлено, что дети находились без присмотра взрослых. В течение часа местные жители видели, что дети купаются одни, однако никто мер реагирования не принял. Тела потерпевших обнаружил прохожий», – сообщила Кулешова.

По факту гибели мальчиков проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти детей.

Еще по теме
Напившегося средства для труб малыша спасли в Томске
Пьяная мать в Новосибирске закрыла годовалого ребенка на балконе
Пропавшего при обвале шахты в Кузбассе нашли мертвым
Пара задушила новосибирского таксиста без причины
смотреть все
ЧП #Происшествия
КАРТИНА ДНЯ
•
Глава Минздрава сообщил о жалобах привитых вакциной «Спутник V»
•
Навальный опубликовал первое фото в Instagram после комы
•
Материнский капитал вырастет в 2021 году
•
Запах нового авто запретят
Подробности
•
Транспортный налог: отменят или нет в 2020 году
•
Почти неземная красота: как попасть на плато Путорана
•
Как штурмовали Ангару: уникальная стройка Братской ГЭС
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
Как это работает
•
В банках и пакете: как засолить хрустящие огурчики
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Каждый шестой сдавший тест в платной лаборатории переболел COVID
Сибирь 15.09.2020 18:42
Спорткомплексу в Абакане присвоили имя погибшего мэра Булакина
Сибирь 15.09.2020 17:01
Тела двоих детей нашли в реке под Новосибирском
Сибирь 15.09.2020 16:58
Сибирские ученые увеличат срок хранения еды с помощью облучения
Сибирь 15.09.2020 16:24
Самое популярное
Графику Crysis Remastered показали на видео
5683
Максим Галкин спародировал переговоры Путина и Лукашенко
3675
Мэрия ответила на предложение сделать Новосибирск столицей России
3615
Изменены правила сдачи экзамена на водительские права
3100
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Глава Минздрава сообщил о жалобах привитых вакциной «Спутник V»
•
Навальный опубликовал первое фото в Instagram после комы
•
Материнский капитал вырастет в 2021 году
•
Запах нового авто запретят
Подробности
•
Транспортный налог: отменят или нет в 2020 году
•
Почти неземная красота: как попасть на плато Путорана
•
Как штурмовали Ангару: уникальная стройка Братской ГЭС
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Навальный полностью пришел в сознание и все вспомнил
86
Лавров пригрозил ответом на санкции из-за Навального
40
Независимые лаборатории подтвердили отравление Навального
35
Путин примет Лукашенко в Сочи
28
Кобзев побеждает на выборах губернатора Иркутской области
28