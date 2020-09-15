Тела двоих детей нашли в реке под Новосибирском

Два мальчика семи и восьми лет в Новосибирской области купались одни и утонули, сообщила журналистам во вторник старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

По информации следствия, трагедия произошла вечером в минувшую пятницу в селе Довольном. Рядом с пешеходным мостом нашли тела двух мальчиков 2012 и 2013 годов рождения.

«Предварительно установлено, что дети находились без присмотра взрослых. В течение часа местные жители видели, что дети купаются одни, однако никто мер реагирования не принял. Тела потерпевших обнаружил прохожий», – сообщила Кулешова.

По факту гибели мальчиков проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти детей.