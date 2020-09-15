Красноярский край из-за падения цен на нефть потерял 10 млрд рублей

Бюджет Красноярского края в 2020 году недополучит около 10 млрд рублей из-за коронавируса и падения цен на нефть, заявил глава региона Александр Усс.

«Сегодня недополученные нами доходы исчисляются в пределах 10 миллиардов рублей. Это потери от возможных поступлений со стороны малого и среднего бизнеса (. . .). И кроме этого, потери, связанные с падением цен на нефть. Красноярский край — нефтедобывающий регион с хорошими перспективами. Мы получали от этого сектора до 35 млрд рублей, теперь эти доходы сократились», — сказал Усс в интервью на канале «Россия 24».

Глава региона также отметил, что на поддержку сфер бизнеса, пострадавших от ограничительных мер, регион направил порядка 4 миллиарда рублей, на дополнительные социальные выплаты жителям — еще около 3,5 миллиарда рублей.

Доходы бюджета Красноярского края на 2020 год утверждены в размере 252,1 миллиардов рублей, расходы — 271,7 миллиардов рублей, дефицит — 19,6 миллиардов рублей. Очередные поправки в бюджет внесут осенью.