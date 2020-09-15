Футболист Широков ответит по статье за избиение арбитра

Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего хавбека сборной России Романа Широкова, который во время матча избил арбитра Никиту Данченкова.

Широков напал на судью во время любительского матча в августе. Он нанес арбитру несколько ударов. Позднее футболист принес извинения Данченкову в Instagram, а тот обратился в полицию.

Дело возбуждено по статье 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью), сообщили телеканал «РЕН ТВ» и несколько Telegram-каналов.

Широкову грозят исправительные работы или арест. По мнению адвокатов арбитра, речь должна идти о покушении на убийство.

Широков играл за «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». На его счету три титула чемпиона России, а также победа в Кубке УЕФА. Хавбек провел 56 матчей за сборную России и стал обладателем бронзы на чемпионате Европы 2008 года. После завершения карьеры он стал экспертом на «Матч ТВ», но был отстранен от эфиров в связи с инцидентом.