НАВЕРХ

Футболист Широков ответит по статье за избиение арбитра

Источник:
Sibnet.ru
161 0
Фото: Рыбакова Елена / CC BY-SA 3.0

Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего хавбека сборной России Романа Широкова, который во время матча избил арбитра Никиту Данченкова.

Широков напал на судью во время любительского матча в августе. Он нанес арбитру несколько ударов. Позднее футболист принес извинения Данченкову в Instagram, а тот обратился в полицию.

Дело возбуждено по статье 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью), сообщили телеканал «РЕН ТВ» и несколько Telegram-каналов.

Широкову грозят исправительные работы или арест. По мнению адвокатов арбитра, речь должна идти о покушении на убийство.

Широков играл за «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». На его счету три титула чемпиона России, а также победа в Кубке УЕФА. Хавбек провел 56 матчей за сборную России и стал обладателем бронзы на чемпионате Европы 2008 года. После завершения карьеры он стал экспертом на «Матч ТВ», но был отстранен от эфиров в связи с инцидентом.

Еще по теме
Составлен топ самых «дорогих» футболистов мира
Черчесов обозначил условие выхода сборной на новый уровень
Кержакову предложили пост тренера «Томи»
Роналду вторым в истории забил 100 голов за сборную
смотреть все
Спорт #Футбол
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
КАРТИНА ДНЯ
•
Глава Минздрава сообщил о жалобах привитых вакциной «Спутник V»
•
Навальный опубликовал первое фото в Instagram после комы
•
Материнский капитал вырастет в 2021 году
•
Запах нового авто запретят
Подробности
•
Транспортный налог: отменят или нет в 2020 году
•
Почти неземная красота: как попасть на плато Путорана
•
Как штурмовали Ангару: уникальная стройка Братской ГЭС
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
Как это работает
•
В банках и пакете: как засолить хрустящие огурчики
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Латвия откажется от совместного с Белоруссией ЧМ по хоккею
08.09.2020 10:18
Знаменитый теннисист Кафельников решил покинуть Россию
20.08.2020 10:16
Белорусские спортсмены пригрозили отказом от выступлений за сборную
19.08.2020 11:01
Всероссийская федерация легкой атлетики оплатила штраф более $6 млн
13.08.2020 10:39
Девушка дня
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Модель пообещала снять всю одежду в случае победы «Челси»
08.10.2019 18:55
Фигура спортсменки из России покорила жюри в Испании
23.09.2019 13:38
Жена украинского футболиста: не понимаю равноправия полов
22.07.2019 19:20
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Глава Минздрава сообщил о жалобах привитых вакциной «Спутник V»
•
Навальный опубликовал первое фото в Instagram после комы
•
Материнский капитал вырастет в 2021 году
•
Запах нового авто запретят
Как это работает
•
В банках и пакете: как засолить хрустящие огурчики
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Навальный полностью пришел в сознание и все вспомнил
86
Лавров пригрозил ответом на санкции из-за Навального
40
Независимые лаборатории подтвердили отравление Навального
35
Путин примет Лукашенко в Сочи
28
Кобзев побеждает на выборах губернатора Иркутской области
28