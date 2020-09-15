Каждый шестой сдавший тест в платной лаборатории переболел COVID

Почти 17% сдавших тесты на коронавирус в лаборатории «Инвитро» получили положительные результаты, то есть перенесли это заболевание, сообщила пресс-служба ООО «Инвитро-Сибирь».

По информации лаборатории, массовое тестирование началось в мае, за это время в России исследование прошли более 680 тысяч человек. Положительными результаты оказались у 16,9% россиян.

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«Для сравнения, за первые две недели тестирования в мае текущего года этот показатель составлял 13,2% накопительным итогом. Изменение этого показателя косвенно свидетельствуют о формировании у части населения иммунного ответа к данной коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении.

Результаты по городам страны существенно различаются. Например, в Новосибирске антитела к коронавирусу обнаружились почти у 21% сдавших тест, в Омске – у 18%, а вот в Челябинске положительные всего 9% тестов.

«Мы видим увеличение процента положительных результатов (IgG к SARS-CoV-2) практически по всем крупным городам и регионам с увеличением количества обследованных пациентов и сроков от начала массового тестирования. Это вполне закономерно. Приведенные данные говорят о том, что, во-первых, эпидемия продолжается, число заразившихся, хоть и снижается, но до нуля не опустилось. Во-вторых, число переболевших и выработавших антитела выросло в абсолютных значениях, что свидетельствует о формировании в популяции коллективного иммунитета», – прокомментировал главврач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.