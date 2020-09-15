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Каждый шестой сдавший тест в платной лаборатории переболел COVID

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Группа компаний S7

Почти 17% сдавших тесты на коронавирус в лаборатории «Инвитро» получили положительные результаты, то есть перенесли это заболевание, сообщила пресс-служба ООО «Инвитро-Сибирь».

По информации лаборатории, массовое тестирование началось в мае, за это время в России исследование прошли более 680 тысяч человек. Положительными результаты оказались у 16,9% россиян.

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«Для сравнения, за первые две недели тестирования в мае текущего года этот показатель составлял 13,2% накопительным итогом. Изменение этого показателя косвенно свидетельствуют о формировании у части населения иммунного ответа к данной коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении.

Результаты по городам страны существенно различаются. Например, в Новосибирске антитела к коронавирусу обнаружились почти у 21% сдавших тест, в Омске – у 18%, а вот в Челябинске положительные всего 9% тестов.

«Мы видим увеличение процента положительных результатов (IgG к SARS-CoV-2) практически по всем крупным городам и регионам с увеличением количества обследованных пациентов и сроков от начала массового тестирования. Это вполне закономерно. Приведенные данные говорят о том, что, во-первых, эпидемия продолжается, число заразившихся, хоть и снижается, но до нуля не опустилось. Во-вторых, число переболевших и выработавших антитела выросло в абсолютных значениях, что свидетельствует о формировании в популяции коллективного иммунитета», – прокомментировал главврач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

scorpion2777

Тут тёща на днях попросила яду для крыс купить. Только "новичок" говорит не бери, он даже Навального...

150388

Ты нам лучше скажи куда свои 30 серебряников потратил подзаборный житель кремля)))... Тоже ездил на выборы...

shidoshi

Януковичу уже 3,5 дали через месяц оказался в Ростове ))))))))Спасибо налогоплатильщики Российской Федерации...

wolkof71

Ребята с другой планеты опять выбрали себя.

150388

Очередной плевок от гнустных единорасов. Ну а компота спроса нет уже давно. Замкнутый круг😅