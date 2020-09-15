Треть россиян ждут возвращения статуса супердержавы

Более трети опрошенных жителей страны (37%) считают, что Россия остается великой державой, еще 29% полагают, что страна станет такой в ближайшие 15-20 лет, следует из опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Более трети россиян считают, что наша страна остается великой державой - 37%, а еще 29% согласны, что она, скорее всего, станет такой в ближайшие 15-20 лет. Чуть меньше россиян убеждены, что в ближайшем будущем России великой державой не стать (26%)», — приводит ТАСС результаты опроса.

Почти каждый третий респондент (31%) согласен с тем, что Россия должна вернуть статус «супердержавы», который был у СССР. Чаще так считают мужчины (35%) и россияне в возрасте 35-44 лет (37%), 45-60 лет и старше (34-35%). С 2014 года эта доля снизилась на 11 процентных пунктов и вернулась к значению 2010 года (33%).

Практически половина наших соотечественников солидарны во мнении, что Россия должна стремиться стать одним из 10-15 экономически развитых и политически влиятельных государств (44%), чаще так считают 18-24-летние (51%) и 25-34-летние (50%) россияне. Каждый десятый полагает, что России не стоит стремиться ни к каким глобальным целям (10%), а 6% видят цель России в достижении лидерства на постсоветском пространстве.

По мнению респондентов, Россия в XXI веке должна стремиться в первую очередь к благосостоянию и высокому уровню жизни (12%), к развитию социальной политики и улучшению жизни людей (11%), а также должна поддерживать мирные отношения с другими странами, не развязывать конфликты и меньше тратить на вооружение (10%).