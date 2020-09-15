Глава Минздрава сообщил о жалобах привитых вакциной «Спутник V»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что около 14% добровольцев, получивших прививку от коронавируса в ходе пострегистрационных испытаний вакцины «Спутник V» жалуются на слабость, температуру и боли в мышцах.

«Более 300 человек привито, у ориентировочно 14% возникают небольшие жалобы на слабость, на мышечные боли в течение суток, изредка бывает подъем температуры. Это то, что описано в инструкции, это те осложнения, которые прогнозируемые. Они, как правило, в течение суток, максимум полутора, нивелируются», — приводит ТАСС слова министра.

Мурашко также сообщил, что производство вакцины «Спутник V» идет по плану, три крупных предприятия в России занимаются промышленным производством вакцины.

«Параллельно идет и промышленная наработка большого количества доз вакцины, в том числе лиофильной и жидкой форм. Сегодня уже три крупных производителя непосредственно работают в этом направлении. Мы считаем, что все идет темпами в соответствии с дорожной картой», — сказал министр.

Мурашко добавил, что в настоящее время первая партия вакцины от коронавируса доставляется во все регионы в России. Первыми препарат получат медики, учителя и работники других профессий, которые много общаются непосредственно с населением.