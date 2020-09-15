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Коронавирус привел к утиному беби-буму на новосибирских озерах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Alan D. Wilson, www.naturespicsonline.com / CC BY-SA 2.5

Жаркая весна и запрет на весеннюю охоту привели к резкому увеличению уток на озерах Новосибирской области, сообщил журналистам замминистра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Юрий Марченко.

«Наиболее массовой является охота на водоплавающую дичь, и в этом году здесь есть свои особенности – изменение сроков. Причины этому — климатические, раннее начало теплого сезона и большое количество озер —  от 3,5 до 4 тысяч. Это создает благоприятные условия для воспроизводства водоплавающей дичи, для ее раннего становления на крыло», — отметил Юрий Марченко.

Численность уток по сравнению с прошлым годом увеличилась с 1 до 1,6 миллионов. Этот рост вполне возможен с весенними ограничениями из-за коронавируса, что позволило водоплавающей дичи размножаться.

Сроки охоты в этом году на водоплавающую дичь установлены с 29 августа по 15 ноября, на боровую дичь с 29 августа 2020 года по 31 января 2021 года. Такому решению, в частности, предшествовали обращения охотничьих сообществ в адрес региональных властей, мнения и оценки экспертных организаций.

«Для охоты в осенний период выдано порядка 16 тысяч разрешений — 109% к аналогичному периоду прошлого года. Отмечу, что в отличие от многих регионов России порядок выдачи разрешений в Новосибирской области более технологичен. Более популярным становится способ получения разрешений через Госуслуги, МФЦ», – сказал министр. 

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Топ комментариев

150388

Ты нам лучше скажи куда свои 30 серебряников потратил подзаборный житель кремля)))... Тоже ездил на выборы...

shidoshi

Януковичу уже 3,5 дали через месяц оказался в Ростове ))))))))Спасибо налогоплатильщики Российской Федерации...

scorpion2777

Тут тёща на днях попросила яду для крыс купить. Только "новичок" говорит не бери, он даже Навального...

wolkof71

Ребята с другой планеты опять выбрали себя.

150388

Очередной плевок от гнустных единорасов. Ну а компота спроса нет уже давно. Замкнутый круг😅