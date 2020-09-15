Средняя пенсия вырастет в 2021 году

Среднегодовой размер страховой пенсии вырастет у неработающих пенсионеров в 2021 году до 17,4 тысячи рублей, сообщает Минтруд.

В 2021 году на выплату пенсий будет направлено 8,4 триллиона рублей. Это обеспечит выплату пенсий для 43 миллионов человек.

Индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам предусмотрена на уровне 6,3%, а социальных пенсий — на уровне 2,6%. Так, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17,4 тысячи рублей.



