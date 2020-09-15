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Средняя пенсия вырастет в 2021 году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Среднегодовой размер страховой пенсии вырастет у неработающих пенсионеров в 2021 году до 17,4 тысячи рублей, сообщает Минтруд.

В 2021 году на выплату пенсий будет направлено 8,4 триллиона рублей. Это обеспечит выплату пенсий для 43 миллионов человек.

Индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам предусмотрена на уровне 6,3%, а социальных пенсий — на уровне 2,6%. Так, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17,4 тысячи рублей.


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Топ комментариев

scorpion2777

Тут тёща на днях попросила яду для крыс купить. Только "новичок" говорит не бери, он даже Навального...

150388

Ты нам лучше скажи куда свои 30 серебряников потратил подзаборный житель кремля)))... Тоже ездил на выборы...

shidoshi

Януковичу уже 3,5 дали через месяц оказался в Ростове ))))))))Спасибо налогоплатильщики Российской Федерации...

wolkof71

Ребята с другой планеты опять выбрали себя.

150388

Очередной плевок от гнустных единорасов. Ну а компота спроса нет уже давно. Замкнутый круг😅