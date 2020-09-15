Анимацию с Лондонского фестиваля LIAF покажут в Новосибирске

Показ фильмов из программы Лондонского международного анимационного фестиваля LIAF стартует в «Победе» с 17 сентября, сообщила пресс-служба кинотеатра.

Среди фильмов LIAF-2020 – участники и номинанты крупнейших международных фестивалей и премий. Новосибирские зрители увидят восемь фильмов из Европы и США от новичков индустрии и уже состоявшихся авторов.

Программа

«Гравитация». В крошечном городке постоянно меняется гравитация. Розу то поднимает в воздух в «легкие» дни, то опускает на самое дно в дни «тяжелые». Розе просто необходимо найти что-то, за что можно держаться, найти баланс.

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«Монетка». Согласно китайской традиции, обнаружить в пельмене на Новый год монетку – значит обрести удачу. Главная героиня теряет свои счастливые монетки во время переезда в другую страну. И ее путешествие в самостоятельную жизнь начинается с поиска новой счастливой монеты.

«Дочь». В больнице Дочь вспоминает эпизод из детства, когда она пыталась поделиться своими эмоциями с Отцом после пугающей находки – раненого птенца. Но тогда момент единения не состоялся и отстраненность протянулась между Дочерью и Отцом на многие годы. До этой самой минуты в больничной палате, когда окно неожиданно разбилось от врезавшейся в него птицы.

«Одинокая орбита». Устроившись на работу мечты, инженер спутниковой связи пытается не раствориться в одиночестве, пересматривая старые видео и общаясь в чате с друзьями. Тем временем один из спутников выходит из строя и покидает орбиту Земли, лишая человечество связи на неопределенный срок.

«Симбиоз». Обманутая жена начинает следить за своим мужем и его любовницами. В процессе ее ревность трансформируется в искреннее любопытство.

«Синхронность». Люди приходят и уходят, но все двигаются в одном направлении. Все мы разделяем что-то общее, создаем одну картину, которую не в силах разглядеть. Это фильм о связи всего со всем, пересечениях и изменяющихся линиях наших жизней.

«Д*рьмо случается». Где начало конца и кто виноват? Один неудачный день, последствия которого приведут к локальному концу света.

«Новый год». Действие фильма происходит сразу в двух временных точках. В 1999 году, в котором главный герой, боящийся апокалипсиса, готовится встретить 2000. И в далеком будущем, где девушка изучает азы религии, основанной на артефактах, оставленных тем самым главным героем в 90-х.

О показе

Хронометраж каждого из анимационных фильмов от 4 до 15 минут. Общее время программы — 80 минут. Фильмы будут показаны на оригинальном языке с русскими субтитрами.

Посмотреть анимационную программу можно с 17 по 23 сентября. В дни премьеры, с четверга по воскресенье, цена билета составит 350 рублей, далее вход будет стоить 300 рублей.