Правительство задумалось о минимальной планке для почасовой оплаты

Правительство РФ предложило установить минимальный размер часовой ставки оплаты труда. Инициативу должны рассмотреть при подготовке генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством РФ.

Предложение по введению минимального размера часовой ставки оплаты труда поступило со стороны правительства РФ. Отмечается, что минимальный размер часовой ставки может применяться «для занятых по краткосрочным трудовым договорам, в первую очередь для работников с почасовой оплатой труда», пишут «Известия» со ссылкой на текст документа.

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Пока предложения в проект соглашения находятся в стадии обсуждения, его планируется подготовить до конца октября. Законопроект разработали депутат от фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым, а также член Совета Федерации Сергей Леонов.

Они предложили установить минимальную планку для почасового уровня оплаты труда в 150 рублей. В партии сообщили, что в России часовая ставка составляла в 2020 году от 89,85 рубля в мае до 65,92 рубля в июле.

По мнению членов ЛДПР, величина прожиточного минимума трудоспособного населения «крайне низка и не обеспечивает воспроизводства рабочей силы, а обеспечивает лишь уровень физиологического выживания человека». В целом, по их мнению, использование размер МРОТ на условиях неполного рабочего времени не позволит обеспечить человеку нормальную жизнь в течение месяца.