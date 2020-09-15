НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

YouTube запустит «клона» TikTok

Источник:
Sibnet.ru
191 1
Фото: © blog.youtube

Хостинг YouTube запустит новый сервис Shorts для записи 15-секундных видео с музыкой и эффектами, это аналог популярного Tik Tok, сообщается в официальном блоге компании.

«Мы создаем YouTube Shorts, новую возможность для коротких видеороликов прямо на YouTube для авторов и художников, которые хотят снимать короткие запоминающиеся видеоролики, используя только свой мобильный телефон», — говорится в сообщении.

В течение следующих нескольких дней в Индии компания запустит раннюю бета-версию короткометражек с несколькими новыми инструментами обработки. Сначала приложение будет работать на Android, затем и для устройств iOS и в других странах.

«По мере того, как мы будем учиться у вас и прислушиваться к вашим отзывам, мы продолжим добавлять новые функции и расширяться в другие страны в ближайшие месяцы», — говорится в сообщении.

Как и в сервисе Tik Tok, пользователи смогут снимать короткие видео с телефона, сразу же монтировать, накладывать популярную музыку.

Китайский сервис коротких видеороликов Tik Tok оказался наиболее загружаемым мобильным приложением по итогам августа 2020 года. Его запретили в Индии, и хотят закрыть для пользователей США.

Еще по теме
Google выпустила операционную систему Android 11
«Яндекс» закроет фирменный магазин приложений
Microsoft научила Word расшифровывать аудиозаписи
Обновление Windows 10 вызвало «синий экран смерти»
смотреть все
Технологии #Софт
КАРТИНА ДНЯ
•
Глава Минздрава сообщил о жалобах привитых вакциной «Спутник V»
•
Навальный опубликовал первое фото в Instagram после комы
•
Треть россиян ждут возвращения статуса супердержавы
•
Почасовой оплате установят минимальную планку
Подробности
•
Шальное золото: что натворили иркутские «Бонни и Клайд»
•
Новая попытка Госдумы: когда отменят транспортный налог
•
Почти неземная красота: как попасть на плато Путорана
•
Как штурмовали Ангару: уникальная стройка Братской ГЭС
Как это работает
•
В банках и пакете: как засолить хрустящие огурчики
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Шальное золото: что натворили иркутские «Бонни и Клайд»
Сибирь 15.09.2020 20:12
Каждый шестой сдавший тест в платной лаборатории переболел COVID
Сибирь 15.09.2020 18:42
Спорткомплексу в Абакане присвоили имя погибшего мэра Булакина
Сибирь 15.09.2020 17:01
Тела двоих детей нашли в реке под Новосибирском
Сибирь 15.09.2020 16:58
Самое популярное
Графику Crysis Remastered показали на видео
5837
Полмиллиона пообещали за поимку сбежавших «Бонни и Клайда»
3799
Мэрия ответила на предложение сделать Новосибирск столицей России
3643
Изменены правила сдачи экзамена на водительские права
3244
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Глава Минздрава сообщил о жалобах привитых вакциной «Спутник V»
•
Навальный опубликовал первое фото в Instagram после комы
•
Треть россиян ждут возвращения статуса супердержавы
•
Почасовой оплате установят минимальную планку
Как это работает
•
В банках и пакете: как засолить хрустящие огурчики
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Навальный полностью пришел в сознание и все вспомнил
87
Лавров пригрозил ответом на санкции из-за Навального
40
Независимые лаборатории подтвердили отравление Навального
35
Навальный решил вернуться в Россию
34
Путин примет Лукашенко в Сочи
28