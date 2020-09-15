YouTube запустит «клона» TikTok

Хостинг YouTube запустит новый сервис Shorts для записи 15-секундных видео с музыкой и эффектами, это аналог популярного Tik Tok, сообщается в официальном блоге компании.

«Мы создаем YouTube Shorts, новую возможность для коротких видеороликов прямо на YouTube для авторов и художников, которые хотят снимать короткие запоминающиеся видеоролики, используя только свой мобильный телефон», — говорится в сообщении.

В течение следующих нескольких дней в Индии компания запустит раннюю бета-версию короткометражек с несколькими новыми инструментами обработки. Сначала приложение будет работать на Android, затем и для устройств iOS и в других странах.

«По мере того, как мы будем учиться у вас и прислушиваться к вашим отзывам, мы продолжим добавлять новые функции и расширяться в другие страны в ближайшие месяцы», — говорится в сообщении.

Как и в сервисе Tik Tok, пользователи смогут снимать короткие видео с телефона, сразу же монтировать, накладывать популярную музыку.

Китайский сервис коротких видеороликов Tik Tok оказался наиболее загружаемым мобильным приложением по итогам августа 2020 года. Его запретили в Индии, и хотят закрыть для пользователей США.