ДТП двух КАМАЗов парализовало красноярскую трассу. ВИДЕО

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Два КАМАЗа столкнулись на трассе в Красноярском крае, это частично заблокировало участок дороги Р255, сообщает ГУ МВД по региону.
По предварительным данным, на 625 километре автодороги Р255
произошло столкновение двух КАМАЗов (самосвал с зерном и мусоровоз), которые двигались со стороны города
Боготола в попутном направлении. В результате происшествия пострадал один
водитель, он доставлен в больницу.
Движение на трассе частично ограничено. ГИБДД принимает меры
для восстановления движения.