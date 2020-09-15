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ДТП двух КАМАЗов парализовало красноярскую трассу. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы

Два КАМАЗа столкнулись на трассе в Красноярском крае, это частично заблокировало участок дороги Р255, сообщает ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, на 625 километре автодороги Р255 произошло столкновение двух КАМАЗов (самосвал с зерном и мусоровоз), которые двигались со стороны города Боготола в попутном направлении. В результате происшествия пострадал один водитель, он доставлен в больницу.

Движение на трассе частично ограничено. ГИБДД принимает меры для восстановления движения.


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Топ комментариев

shidoshi

Януковичу уже 3,5 дали через месяц оказался в Ростове ))))))))Спасибо налогоплатильщики Российской Федерации...

150388

Ты нам лучше скажи куда свои 30 серебряников потратил подзаборный житель кремля)))... Тоже ездил на выборы...

wolkof71

Ребята с другой планеты опять выбрали себя.

velam

А где вы сейчас найдете независимые лаборатории ? Их нету в принципе.

150388

Очередной плевок от гнустных единорасов. Ну а компота спроса нет уже давно. Замкнутый круг😅