ДТП двух КАМАЗов парализовало красноярскую трассу. ВИДЕО

Два КАМАЗа столкнулись на трассе в Красноярском крае, это частично заблокировало участок дороги Р255, сообщает ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, на 625 километре автодороги Р255 произошло столкновение двух КАМАЗов (самосвал с зерном и мусоровоз), которые двигались со стороны города Боготола в попутном направлении. В результате происшествия пострадал один водитель, он доставлен в больницу.

Движение на трассе частично ограничено. ГИБДД принимает меры для восстановления движения.