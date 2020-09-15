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Лучшая инстамама Барнаула получила бесплатный интернет на год

Источник:
Sibnet.ru
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Победительница ежегодной премии InstamambrnAward, в которой соревновались барнаульские мамы-блогеры, получила сертификат на год бесплатного пользования интернетом и цифровым ТВ, сообщила пресс-служба ПАО «Ростелеком».

Ростелеком выступил партнером премии. В конкурсе участвовали 500 женщин, успешно воспитывающие детей, осваивают профессии в домашних условиях или работают, а заодно ведут популярные блоги в Instagram. В финал по итогам интернет-голосования прошли 33 мамы. А победителями стали 12 человек в 12 номинациях.

Ростелеком наградил первую тройку участниц в номинации «Профи-мама». Первое место завоевала Олеся Пикалова из села Родино. Олеся по профессии — консультант-диетолог, воспитывает двух дочерей.

Фото: © www.instagram.com/olesiapik22

В своем блоге она помогает женщинам похудеть, делится полезными рецептами, рассказывает о семейных проблемах и их решениях. Компания вручила «профи-маме» подарочный сертификат на год бесплатного пользования интернетом и цифровым ТВ.

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Второе и третье место заняли Анастасия Иващенко и Ирина Тютнева. Оператор подарил девушкам сертификаты на доступ в интернет вместе с цифровым видеосервисом Wink сроком на шесть месяцев.

«Instaмамы уже давно доказали, что воспитание детей не препятствует саморазвитию. В роли домохозяйки можно реализовать себя в разных профессиях и активно делиться опытом в соцсетях», — прокомментировала ведущий специалист отдела продаж Алтайского филиала Ростелекома Полина Азмеева.

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