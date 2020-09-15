Автоэксперт раскритиковал ПДД о роликах и электросамокатах

Граждан с водительским удостоверением смогут их лишить, если они «прокатятся на роликах с баночкой пива», именно так будут действовать поправки к ПДД о средствах индивидуальной мобильности, такое мнение высказал координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

Минтранс разработал поправки к ПДД, где прописаны условия использования средств индивидуальной мобильности (СИМ). Под этот термин попадут электросамокаты, моноколеса, сегвеи, а также коньки, скейтборды и роликовые коньки, привел «Коммерсантъ» часть документа.

Ребенок до семи лет может кататься на СИМ по тротуарам, пешеходным дорожкам, в пределах пешеходных зон и только в сопровождении взрослых. Дети 7–14 лет — там же, но один. Подростки старше 14 лет смогут пользоваться велосипедными зонами, велополосами, тротуарами, но если их нет, можно будет выезжать на правый край проезжей части или на обочину улицы при условии, что у СИМ есть тормоза, фонарь и катафоты. При совместном движении с пешеходами запрещено разгоняться на СИМ быстрее 20 километров в час. В пьяном виде кататься на электросамокате, сегвее, скейтборде запретят.

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«Под СИМ в Минтрансе понимают не только ТС с двигателем, но и без оного!!! То есть, если у вас есть водительское удостоверение и вы решили покататься на роликовых коньках с баночкой пива, то вас остановят инспекторы ГИБДД и лишат прав на полтора года и влепят штраф 30 тысяч рублей за управление СИМ в нетрезвом виде!!!» — эмоционально высказался Шкуматов в Facebook.

По его мнению, налицо дискриминация — для тех, кто имеет водительское удостоверение, наказание будет гораздо жестче. Если у человека нет прав, а он поедет на СИМ пьяным, ему грозит небольшой штраф.