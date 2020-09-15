Лавров на фоне скандала с Навальным отменил визит в Германию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отменил намечавшийся на 15 сентября визит в столицу Германии, говорится в сообщении МИД РФ. Это произошло на фоне обострения отношений двух стран из-за ситуации вокруг Алексея Навального

Лавров должен был посетить Берлин для участия в церемонии закрытия перекрестного Года научно-образовательных партнерств. Совместное участие двух министров иностранных дел было согласовано еще год назад.

Отмену визита в МИДе объяснили изменениями в графике главы МИД Германии Хайко Мааса: он не будет участвовать в церемонии, а длительность переговоров с Лавровым составит только полтора часа. «Таким образом, первоначальная и основная цель поездки С.В. Лаврова в столицу Германии оказалась неактуальной, а предложенный формат двусторонних переговоров — сильно урезанным», — говорится в сообщении.

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Отмена визита Лаврова в Берлин произошла на фоне обострения отношений России и Германии, связанного с ситуацией вокруг Алексея Навального. Оппозиционер был госпитализирован в тяжелом состоянии 20 августа в Омске. 22 августа он был перевезен спецрейсом в Берлин, в клинику «Шарите».

Власти ФРГ заявили, что у Навального диагностировано отравление боевым отравляющим веществом из группы «Новичок. Российская Генпрокуратура попросила Германию предоставить данные о проведенных анализах, лечении и состоянии Алексея Навального, но, как утверждают в Москве, исчерпывающий ответ так и не был получен.