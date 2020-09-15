Сюжет «Аватара 2» посчитали слабым звеном фильма Кэмерона

Режиссер Джеймс Кэмерон готовит к выпуску вторую часть фильма «Аватар», но кинокритики считают, что помимо невероятных компьютерных технологий, автор должен удивить зрителей сюжетом.

Первый «Аватар» завоевал внимание зрителей компьютерной графикой. Для 2009 года это было невероятным зрелищем. Сейчас технологии шагнули далеко вперед.

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Для второго фильма и последующих сиквелов потребуется гораздо более убедительное повествование, чтобы кинозрители возвращались к франшизе каждые пару лет вплоть до 2028 года, пишет издание Screenrant.

Подробности сюжета «Аватара 2» не раскрыты. Известно, что во второй части главный герой Джейк Салли становится предводителем народа на'ви и берет на себя миссию по защите новых друзей от бизнесменов с Земли.

Второй «Аватар» должен выйти в прокат в 2022 году. В планах Джеймса Кэмерона также выпустить еще три фильма франшизы, которые намечены на 2024, 2026 и 2028 годы.