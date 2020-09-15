Российские истребители отогнали бомбардировщики B-52 от границы

Четыре российских истребителя перехватили в понедельник три стратегических бомбардировщика B-52 США над Черным морем, которые летели со стороны Украины, сообщает Национальный центр управления обороной (НЦУО) РФ.

В понедельник,14 сентября радарами сил противовоздушной обороны Южного военного округа «над акваторией Черного моря выявлены приближающиеся со стороны Украины к государственной границе РФ три воздушные цели». Для их опознавания были подняты два истребителя Су-27 и два истребителя Су-30.

«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря», — приводит ТАСС сообщение НЦУО.

В понедельник командование воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщило, что стратегические бомбардировщики США, способные нести ядерное оружие, вновь появились в небе над Украиной. В сообщении пояснялось, что американские B-52 взяли курс в акваторию Черного моря для совместных действий со странами-партнерами в сфере коллективной безопасности.

Украинское командование также уточнило, что такие полеты будут проводиться регулярно, так как миссии американских бомбардировщиков в небе Украины являются частью давно запланированного развертывания шести B-52 на авиабазе Ферфорд Королевских Военно-воздушных сил Великобритании. В ВСУ признали, что миссия использования В-52 связана и с Россией.