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Составлен топ самых «дорогих» футболистов мира

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Кирилл Венедиктов / CC BY-SA 3.0

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов мира 2020 года по версии Forbes.

Топ опубликован на сайте издания. Годовой доход Месси оценивается в 126 миллионов долларов, из них 92 миллиона — зарплата в каталонской команде.

Вторую позицию занял нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Футболист заработал 117 миллионов. Тройку богатейших игроков замкнул форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар. Его доход оценивается в 96 миллионов. Еще один игрок ПСЖ, нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе занял четвертую строчку с доходом 42 миллиона.

В десятку самых высокооплачиваемых футболистов попали три футболиста клубов Английский премьер-лиги. На пятом месте находится играющий за «Ливерпуль» египтянин Мохамед Салах (37 миллионов), на шестом — хавбек «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба (34 миллиона), а на десятом — испанский вратарь МЮ Давид де Хеа (27 миллионов).

На седьмом месте оказался нападающий «Барселоны» и сборной Франции Антуан Гризманн (33 миллиона), на восьмом — нападающий «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бейл (29 миллионов), на девятом — нападающий «Баварии» и капитан национальной сборной Польши Роберт Левандовский (28 миллионов).

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