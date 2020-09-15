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«Затор» случился в аэропорту Горно-Алтайска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © https://www.facebook.com/sergey.kruglov.56

Директор аэропорта Горно-Алтайска Сергей Круглов заявил о часе пик, приключившемся в аэропорту Горно-Алтайска из-за тумана.

#Транспорт и дороги
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«Пять боингов и аэрбасов прилетели почти одновременно. С утра был туман, но быстро рассеялся. Поэтому все собрались в одно время. Пора расширяться. И аэровокзалу и перрону просто необходима реконструкция. Растем какой год слишком быстро. И это радует», – написал он на своей странице в Facebook.

Это необычно для аэропорта, где в предыдущие годы половину дней недели пустовали и перрон и терминал. Сейчас из Горно-Алтайска действуют рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Омск, Новосибирск, Белокуриху. При этом на московском направлении работают одновременно четыре перевозчика. Также ежедневно выполняются рейсы в Усть-Коксу и Кош-Агач.

Директор уточнил, что пассажиропоток в аэропорту стремительно растет и уже превысил прошлогодние показатели, когда через авиапредприятие «прошло» более 100 тысяч пассажиров.

«Спад во втором квартале из за коронавируса немного притормозил наш рост. Но всё равно уже имеем плюс 48% по итогам 8 месяцев и темпы роста продолжают расти. По сравнению с другими аэропортами, где падение от 30 до 50%, результат более чем неплохой», – добавил Круглов.



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