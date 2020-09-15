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Медики Бурятии объяснили опасность отсутствия обедов в школах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства НСО

Специалисты Роспотребнадзора по Бурятии рассказали, от дефицита каких питательных веществ чаще всего страдают школьники и к каким заболеваниям может привести отсутствие горячих обедов в школе, сообщила пресс-служба ведомства.

Среди школьников распространен дефицит витаминов (А, Е, С, В1, В2), кальция и микроэлементов (железа, цинка, селена и йода). Это ведет к возникновению у детей железодефицитной анемии, к задержке роста, снижению способности к обучению.

Дефицит йода на 30 % повышает риск развития хронических заболеваний у школьников, снижению слуховой и зрительной памяти, ухудшение способности к обучению. Дефицит железа ведет к снижению умственной и физической работоспособности, а недостаточное поступление с пищей витаминов-антиоксидантов (Е, С, А, бета-каротина), цинка и селена ведет к развитию сахарного диабета, болезней кожи и суставов.

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Наблюдаются также частые нарушения работы желудочно-кишечного тракта, связанные с режимом питания детей. В развитии этой группы заболеваемости важную роль играют нарушения в режиме питания связанные, в частности, с невозможностью получать горячее питание в школе.

В рационах детей белки животного происхождения должны составлять не менее 50% от общего количества белка. За счет белков покрывается 14% энергетической потребности организма ребенка. Детям необходимы полноценные жиры — сливочное, растительное масло, сыры, сметана. Жиры растительного происхождения должны составлять до 20% в рационе.

Потребность в углеводах у детей выше, чем у взрослых. В рационе школьников углеводов должно быть в четыре раза больше, чем белков и жиров. Режим питания следует по-прежнему сохранить по прежнему расписанию, не менее четырех-пяти раз в день. При этом основная часть энергии и пищевых веществ приходится на первую половину дня.

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