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Ученые показали доказательства занесения жизни на Землю из космоса

Источник:
Sibnet.ru
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Древние микроорганизмы, обнаруженные внутри метеорита Оргей, могли существовать в момент зарождения Солнечной системы, то есть до формирования Земли, фотографии окаменелостей сделали российские ученые.

Российские ученые из Палеонтологического института РАН и Объединенного института ядерных исследований, используя электронные микроскопы, сделали качественные снимки окаменелостей, обнаруженных внутри одного метеорита Оргей, упавшего во Франции в 1864 году. Полный альбом со снимками будет опубликован в ноябре.

«Это не открытие, а установление твердой фактуры, что панспермия (занесение жизни на Землю) — это реальное явление», — рассказал РИА Новости один из авторов научной работы Алексей Розанов.

Фото: © Объединенный институт ядерных исследований

По словам ученого, многие доказательства были найдены еще после падения метеорита, однако ученые интерпретировали факты немного иначе, «чтобы не пугать людей».

«Полученные нами снимки хорошо интерпретируются, против них уже не поспоришь. Но спорить все равно будут. Люди, которые никогда не занимались этим, они спорят больше всего», — заключил ученый.

По словам исследователя Михаила Капралова, среди следов микроорганизмов обнаружены окаменелые магнитотактики — микроорганизмы, которые могли возникнуть только на объекте с магнитным полем и водой, то есть на планете, а не на или внутри кометы.

Фото: © Объединенный институт ядерных исследований

Были найдены окаменелости, похожие на кокковидные, палочковидные и нитевидные формы прокариотов, акритархи, протисты, альвеоляты, панцирные амебы. Среди открытий последнего времени — обнаружение в метеорите следов одноклеточных водорослей. «Впервые нами были найдены диатомовые водоросли. Это представители эукариот. Их до этого не находили в Оргее», — отметил ученый.

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