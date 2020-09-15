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Буддийские ламы сообщили о периоде особой силы воды

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © drfuenteshernandez / Pixabay License

Ламы в Бурятии сообщили о восходе звезды Риха, наделяющей воду особой силой. В этот период вода, особенно из источников, становится наиболее полезной для человека, сообщила пресс-секретарь Иволгинского дацана Алла Намсараева.

Риха — звезда, восход которой придает особую силу воде. В переводе с санскрита Риха – «святая». В буддийской астрологии год подразделяется на 27 периодов по циклу звезд. Самые благоприятные для принятия водных процедур дни ламы-астрологи высчитывают ежегодно по специальной книге Зурхай, их называют по имени звезды.

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«Риха каждый год выпадает на разные даты, обычно наибольшей силой обладают семь дней, в этом году они приходятся на период с 14 по 20 сентября. Риху называют также звездой, дарующей очищение», — прокомментировала пресс-секретарь.

В эти дни считается благоприятным принимать водные процедуры: погружаться в воду, пить ее из источников и умываться ею. Ламы-астрологи говорят, что в период Рихи планеты выстраиваются определенным образом, а Луна находится в точке наиболее мощного воздействия на водоемы Земли. Из-за этой усиленной функции Луны из воды на Земле вытягивается все самое плохое и негативное.

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Топ комментариев

shidoshi

Януковичу уже 3,5 дали через месяц оказался в Ростове ))))))))Спасибо налогоплатильщики Российской Федерации...

150388

Ты нам лучше скажи куда свои 30 серебряников потратил подзаборный житель кремля)))... Тоже ездил на выборы...

wolkof71

Ребята с другой планеты опять выбрали себя.

velam

А где вы сейчас найдете независимые лаборатории ? Их нету в принципе.

150388

Очередной плевок от гнустных единорасов. Ну а компота спроса нет уже давно. Замкнутый круг😅