Буддийские ламы сообщили о периоде особой силы воды

Ламы в Бурятии сообщили о восходе звезды Риха, наделяющей воду особой силой. В этот период вода, особенно из источников, становится наиболее полезной для человека, сообщила пресс-секретарь Иволгинского дацана Алла Намсараева.

Риха — звезда, восход которой придает особую силу воде. В переводе с санскрита Риха – «святая». В буддийской астрологии год подразделяется на 27 периодов по циклу звезд. Самые благоприятные для принятия водных процедур дни ламы-астрологи высчитывают ежегодно по специальной книге Зурхай, их называют по имени звезды.

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«Риха каждый год выпадает на разные даты, обычно наибольшей силой обладают семь дней, в этом году они приходятся на период с 14 по 20 сентября. Риху называют также звездой, дарующей очищение», — прокомментировала пресс-секретарь.

В эти дни считается благоприятным принимать водные процедуры: погружаться в воду, пить ее из источников и умываться ею. Ламы-астрологи говорят, что в период Рихи планеты выстраиваются определенным образом, а Луна находится в точке наиболее мощного воздействия на водоемы Земли. Из-за этой усиленной функции Луны из воды на Земле вытягивается все самое плохое и негативное.