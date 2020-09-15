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Пропавшего при обвале шахты в Кузбассе нашли мертвым

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sibnet.ru

Горняка, пропавшего при обвале кровли в штреке шахты «Чертинская-Коксовая», обнаружили мертвым, таким образом, число погибших достигло двух.

«Тело погибшего было найдено горноспасателями и поднято на поверхность», — цитирует «Интерфакс» источник в экстренных службах.

Таким образом, число погибших горняков при обрушении на шахте «Чертинская-Коксовая» в понедельник утром достигло двух. Всего в забое находились 95 человек.

Региональная прокуратура и СКР начали проверку, по предварительным данным, обрушение произошло после внезапного выброса угля и газа.

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Топ комментариев

shidoshi

Януковичу уже 3,5 дали через месяц оказался в Ростове ))))))))Спасибо налогоплатильщики Российской Федерации...

150388

Ты нам лучше скажи куда свои 30 серебряников потратил подзаборный житель кремля)))... Тоже ездил на выборы...

wolkof71

Ребята с другой планеты опять выбрали себя.

velam

А где вы сейчас найдете независимые лаборатории ? Их нету в принципе.

150388

Очередной плевок от гнустных единорасов. Ну а компота спроса нет уже давно. Замкнутый круг😅