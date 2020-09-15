Пропавшего при обвале шахты в Кузбассе нашли мертвым

Горняка, пропавшего при обвале кровли в штреке шахты «Чертинская-Коксовая», обнаружили мертвым, таким образом, число погибших достигло двух.

«Тело погибшего было найдено горноспасателями и поднято на поверхность», — цитирует «Интерфакс» источник в экстренных службах.

Таким образом, число погибших горняков при обрушении на шахте «Чертинская-Коксовая» в понедельник утром достигло двух. Всего в забое находились 95 человек.

Региональная прокуратура и СКР начали проверку, по предварительным данным, обрушение произошло после внезапного выброса угля и газа.