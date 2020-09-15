Масочный режим продлили в Омске

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции продлён в Омске до конца сентября, сообщила пресс-служба администрации региона.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Омске по инициативе Роспотребнадзора отложил переход на третий этап снятия ограничений ещё на две недели, до 30 сентября.

«Показатель распространённости инфекции последние два дня снижался, но говорить о стабильности эпидемиологической обстановки пока рано. Соблюдать масочный режим необходимо во избежание заражения опасным заболеванием», – прокомментировал главный санитарный врач региона Александр Крига.

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В регионе продолжают действовать ограничения на проведение массовых мероприятий, запрет на работу саун и гостиниц, фудкортов в ТЦ.

Зато оперативный штаб с 15 сентября разрешил проводить муниципальные и региональные отборочные соревнования, а также возобновить тренировочный процесс для Федераций боулинга и роллер-спорта. Разрешили также присутствие зрителей на трибунах во время матчей ФК «Иртыш» при условии заполняемости стадиона «Красная звезда» не более чем на 30%.