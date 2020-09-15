Гриб-коралл нашли в Красноярском крае

Необычный гриб без ножки и шляпки, внешним видом
напоминающий коралл, сфотографировали в национальном парке «Шушенский бор»,
сообщает пресс-служба парка.
В Перовском лесничестве сотрудникам парка попался в объектив
еще один необычный гриб без ножки и без шляпки, больше напоминающий коралл,
только растет он не на морском дне, а не лесной подстилке в хвойных
насаждениях.
За свой экзотический вид этот представитель рода Рамария
(лат. Ramaria) семейства Рогатиковые (лат. Clavariaceae) получил и другое
народное название – «оленьи рожки». Причиной тому послужило поразительное
сходство плодовых тел с ветвистыми оленьими рогами.
В равнинной части парка произрастает несколько видов рогатиков. Среди них наиболее распространенными являются рамария прямая и рамария обыкновенная, хотя обыкновенной ее не назовешь.
Сильно разветвленные
плодовые тела жёлто-охристого цвета встречаются небольшими группами в тенистых
местах на мертвом покрове под сосной обыкновенной, иногда они образуют кривые
линии или полные «ведьмины круги». Размер гриба имеет высоту от 1,5 до 6-9
сантиметров и ширину от 1,5 до 6 сантиметров.
«Оленьи рожки» являются условно-съедобными грибами четвертой
категории — из-за характерной горечи, присутствующей практически во всех видах
рамарии. В народной медицине их применяют как средство для лечения суставов и
укрепления иммунитета.
Но в Перовском лесничестве рогатики можно увидеть весьма
нечасто, а при встрече лучше просто полюбоваться ими и сфотографировать:
вкусовые качества у этих грибов сомнительны, зато «лесной коралл» — прекрасное
украшение сентябрьского леса.