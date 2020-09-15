Гриб-коралл нашли в Красноярском крае

Необычный гриб без ножки и шляпки, внешним видом напоминающий коралл, сфотографировали в национальном парке «Шушенский бор», сообщает пресс-служба парка.

В Перовском лесничестве сотрудникам парка попался в объектив еще один необычный гриб без ножки и без шляпки, больше напоминающий коралл, только растет он не на морском дне, а не лесной подстилке в хвойных насаждениях.

За свой экзотический вид этот представитель рода Рамария (лат. Ramaria) семейства Рогатиковые (лат. Clavariaceae) получил и другое народное название – «оленьи рожки». Причиной тому послужило поразительное сходство плодовых тел с ветвистыми оленьими рогами.

В равнинной части парка произрастает несколько видов рогатиков. Среди них наиболее распространенными являются рамария прямая и рамария обыкновенная, хотя обыкновенной ее не назовешь.

Сильно разветвленные плодовые тела жёлто-охристого цвета встречаются небольшими группами в тенистых местах на мертвом покрове под сосной обыкновенной, иногда они образуют кривые линии или полные «ведьмины круги». Размер гриба имеет высоту от 1,5 до 6-9 сантиметров и ширину от 1,5 до 6 сантиметров.

«Оленьи рожки» являются условно-съедобными грибами четвертой категории — из-за характерной горечи, присутствующей практически во всех видах рамарии. В народной медицине их применяют как средство для лечения суставов и укрепления иммунитета.

Но в Перовском лесничестве рогатики можно увидеть весьма нечасто, а при встрече лучше просто полюбоваться ими и сфотографировать: вкусовые качества у этих грибов сомнительны, зато «лесной коралл» — прекрасное украшение сентябрьского леса.