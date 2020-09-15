Песков раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, о чем президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко с глазу на глаз говорили на протяжении четырех часов.

Песков напомнил, что перед встречей на высшем уровне прошли обстоятельные переговоры делегаций. «Поэтому президенты, собственно, основывали свой разговор на скрупулезно проделанной работе по линии двух сторон. Конечно, в первую очередь обсуждали двусторонние связи, торгово-экономическую кооперацию», — приводит РИА Новости его слова.

Он пояснил, что часть анонсированного Путиным нового кредита в полтора миллиарда долларов, выделяемого Москвой Минску, пойдет на рефинансирование прежних долгов, часть — это новые средства. Президенты также «конструктивно» обсудили поставки энергоносителей, добавил представитель Кремля.

По словам Пескова, главное сейчас в двусторонних экономических отношениях — это увеличение товарооборота. «Документы — это не самоцель. Самоцелью является придание дополнительного импульса торгово-экономическому сотрудничеству между Россией и Белоруссией. Мы являемся двумя ближайшими партнерами», — сказал он.

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Говоря о внутренней ситуации в Белоруссии, сложившейся после выборов президента и последовавших за ними массовых протестов, Песков подчеркнул, что в Кремле исходят из того, что Лукашенко — легитимный президент республики. Путин с самого начала призывал, чтобы все проходило в правовом русле.

Конституционные изменения в республике, о которых говорил Лукашенко, также внутрибелорусский процесс, добавил Песков. «Да, Путин заявил о своей поддержке этого процесса, но в него никоим образом никто не должен вмешиваться — ни Москва, ни другие европейские столицы», — подчеркнул он.