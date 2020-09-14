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Эксперты заявили об окончании эпохи высоких цен на нефть

Источник:
ТАСС
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Рост глобального спроса на нефть не возобновиться в ближайшие 30 лет, даже если политика в отношении изменений климата будет мягкой, говорится в исследовании британской энергетической компании BP.

«Снижение спроса на нефть связано с ростом эффективности и электрификацией автомобильных перевозок», — приводит ТАСС прогноз BP.

Прогноз содержит три сценария развития энергетической отрасли на ближайшие 30 лет. «Быстрый» — предусматривает принятие мер, увеличивающих стоимость парниковых выбросов для производителей на 70% к уровню 2018 года.

«Нулевой» сценарий предполагает не только ужесточение климатической политики, но и изменение потребительского поведения в отношении использования энергии. В этом варианте выбросы углерода должны упасть на 95% к 2050 году. «Обычный» сценарий подразумевает сохранение текущих трендов без значительных и резких изменений в глобальной политике.

Все три сценария предрекают падение спроса на нефть в ближайшие три десятилетия. По «Обычному» сценарию потребление нефти снижается на 10% к 2050 году, по «Быстрому» — на 55%, а по «Нулевому» — на 80%.

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