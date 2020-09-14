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Большинство учителей собралось работать на пенсии из-за бедности

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Большинство российских учителей продолжат работать после наступления пенсионного возраста, поскольку прожить на пенсию нельзя, следует из результатов исследования НПФ «Сафмар» и Общероссийского профсоюза образования.

Подавляющее большинство российских педагогов (98%) считают, что размер страховой пенсии по старости, выплачиваемой государством после наступления пенсионного возраста, недостаточен для компенсации утраченного заработка и сохранения привычного уровня жизни, приводит РБК результаты опроса.

В опросе методом анкетирования приняли участие более 40 тысяч работников образования (школьных педагогов, сотрудников детских садов, а также преподавателей вузов). 84% респондентов сообщили, что намерены продолжить работать после наступления пенсионного возраста, причем среди респондентов в возрасте старше 50 лет таких 92%.

Чем старше средний возраст респондентов, тем больше тех, кто считает, что на одну пенсию в старости не прожить: среди 20–30-летних так считают 94%, а после 50 лет — уже 99% учителей.

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Для педагогов сохранен досрочный выход на пенсию — страховые выплаты назначаются не при достижении пенсионного возраста, а после приобретения необходимой выслуги — не менее 25 лет.

Но в рамках пенсионной реформы срок выхода на пенсию педагогических работников будет поэтапно увеличен — в общей сложности на пять лет. На последнем этапе повышения учитель, выработавший стаж 25 лет в 2023 году, получит пенсию через пять лет, в 2028-м. В дальнейшем пятилетняя разница будет постоянной.

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