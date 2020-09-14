НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Депутата в Бурятии ознакомили с фактами в деле о смертельном ДТП

Источник:
Sibnet.ru
193 0
Фото: © Sibnet.ru

СК в Бурятии собрал доказательства по уголовному делу в отношении депутата Народного Хурала (республиканский парламент) Баира Жамбалова. Его подозревают в том, что он сбил насмерть 17-летнюю девушку и уехал с места ДТП, сообщило региональное СУ СК России.

По данным следствия, 5 января вечером депутат Баир Жамбалов на своем автомобиле Toyota Land Cruiser Prado после рыбалки на озере Котокель возвращался в город Улан-Удэ. 

#ДТП
Велосипедист в Кузбассе погиб из-за мухи

На трассе возле села Батурино, двигаясь со скоростью не менее 104 километров в час, он совершил наезд на 17-летнюю девушку, переходившую проезжую часть. Мужчина скрылся, не оказав потерпевшей помощи.

Девушка умерла в больнице от полученных повреждений. А взять вину за ДТП на себя попытался другой человек — друг депутата, находившийся в момент ДТП в машине.

Политик обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим ТС, правил дорожного движения, повлекшем причинение смерти человеку).

Жамбалова также обвиняют по статье 125 УК РФ (оставление в опасности). Ему грозит до 12 лет лишения свободы по совокупности преступлений. Обвиняемый и его защитники знакомятся с материалами уголовного дела. После этого следствие сформирует обвинительное заключение и передаст в прокуратуру для дальнейшего рассмотрения в суде.

Еще по теме
Омичка с беременной подругой избивали и связывали ребенка
Отчим в Приангарье до смерти избил трехлетнего пасынка
Школьница в день рождения надругалась над парнем бутылкой
Томский бизнесмен скрыл от государства 7 млрд руб.
смотреть все
ЧП #Криминал #Местная власть
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин и Лукашенко проведут переговоры один на один
•
Независимые лаборатории подтвердили отравление Навального
•
Депутат предложил выдавать автомобильные права в 16 лет
•
Траты на коммуналку подросли
Подробности
•
Почти неземная красота: как попасть на плато Путорана
•
Как штурмовали Ангару: уникальная стройка Братской ГЭС
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
•
Путч «дрожащих рук»: почему ГКЧП был обречен
Как это работает
•
В банках и пакете: как засолить хрустящие огурчики
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Депутата в Бурятии ознакомили с фактами в деле о смертельном ДТП
Сибирь 14.09.2020 17:46
Локоть обвинил уборку урожая в низкой явке на выборах
Сибирь 14.09.2020 16:58
Новосибирцы выложили своими телами «Хабаровск, мы с вами!»
Сибирь 14.09.2020 16:58
Кружки и секции для школьников возобновили работу в Бурятии
Сибирь 14.09.2020 16:34
Самое популярное
Графику Crysis Remastered показали на видео
4619
Выборы новых депутатов: ждать ли сюрпризов в Новосибирске?
4059
Вакцина от коронавируса вызвала опасную побочную реакцию
3835
Максим Галкин спародировал переговоры Путина и Лукашенко
3432
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин и Лукашенко проведут переговоры один на один
•
Независимые лаборатории подтвердили отравление Навального
•
Депутат предложил выдавать автомобильные права в 16 лет
•
Траты на коммуналку подросли
Как это работает
•
В банках и пакете: как засолить хрустящие огурчики
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

лачинов

Можно подумать, что в России есть тарифы, которые не растут.

k051173

Дочь — Екатерина Сергеевна Винокурова, родилась в 1982 году в Нью-Йорке (интересно, гражданство США у...

pepelmetal

Скорее грядёт очередной большой распил

fenimor

Плата за услуги ЖКХ растет, а УК как не работали так и не работают

liverpool73

В США коррупции нет. В США есть - дайте денег.