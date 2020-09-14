Депутата в Бурятии ознакомили с фактами в деле о смертельном ДТП

СК в Бурятии собрал доказательства по уголовному делу в отношении депутата Народного Хурала (республиканский парламент) Баира Жамбалова. Его подозревают в том, что он сбил насмерть 17-летнюю девушку и уехал с места ДТП, сообщило региональное СУ СК России.

По данным следствия, 5 января вечером депутат Баир Жамбалов на своем автомобиле Toyota Land Cruiser Prado после рыбалки на озере Котокель возвращался в город Улан-Удэ.

#ДТП Велосипедист в Кузбассе погиб из-за мухи

На трассе возле села Батурино, двигаясь со скоростью не менее 104 километров в час, он совершил наезд на 17-летнюю девушку, переходившую проезжую часть. Мужчина скрылся, не оказав потерпевшей помощи.

Девушка умерла в больнице от полученных повреждений. А взять вину за ДТП на себя попытался другой человек — друг депутата, находившийся в момент ДТП в машине.

Политик обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим ТС, правил дорожного движения, повлекшем причинение смерти человеку).

Жамбалова также обвиняют по статье 125 УК РФ (оставление в опасности). Ему грозит до 12 лет лишения свободы по совокупности преступлений. Обвиняемый и его защитники знакомятся с материалами уголовного дела. После этого следствие сформирует обвинительное заключение и передаст в прокуратуру для дальнейшего рассмотрения в суде.