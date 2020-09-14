Путин и Лукашенко проведут переговоры один на один

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко пройдут в Сочи в формате «один на один»,

Лидеры обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, тематику союзных отношений, рассмотрят международную проблематику и ситуацию в регионе, вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы, сообщает агентство БелТА.

Это первый зарубежный визит Лукашенко после президентских выборов, вслед за которыми в республике начались массовые акции протеста. Россия, в отличие от ряда западных государств, признала легитимными итоги голосования в соседней стране.

Визиту белорусского президента в Россию предшествовала интенсивная подготовка, включая поездку в Минск в начале сентября премьер-министра России Михаила Мишустина. В ходе его встречи с Путиным планируется окончательно расставить все точки над «i» по наиболее чувствительным и болезненным для двух государств темам, приводит ТАСС слова Лукашенко.