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Кружки и секции для школьников возобновили работу в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Кружки и секции для школьников в Бурятии, приостановившие работу в марте из-за распространения коронавирусной инфекции, возобновили работу в понедельник, сообщил представитель пресс-службы регионального оперштаба в понедельник.

«С 14 сентября в республике разрешено возобновить работу учреждениям дополнительного образования. При условии строгого соблюдении санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций санитарных врачей по обеспечению эпидемиологической безопасности», — цитирует ТАСС представителя оперштаба.

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Школы в Бурятии начали работу в очном режиме с 1 сентября. Но за 14 дней в республике из-за случаев заражения коронавирусом учителей и учеников четыре школы и несколько классов в 14 учреждениях образования перешли на дистанционное обучение.

С июня в региональные власти начали вводить послабления для бизнеса, возобновили работу предприятия, турбазы, гостевые дома, торговые центры, фитнес-залы, заведения общественного питания, людям разрешили заниматься спортом. 

В республике сохраняется масочный режим, нельзя проводить массовые мероприятия. Кроме того, до конца сентября продлен режим самоизоляции для людей старше 65 лет.

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