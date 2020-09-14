Медведев поздравил «Единую Россию» с успехом на выборах

Результаты выборов свидетельствуют о конкурентной политической борьбе в России и «Единая Россия» показала достойный результат, заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

«Наша партия занимает первое место во всех территориях, где проводились выборы в законодательные собрания, а также по общему совокупному количеству мандатов и в административных центрах субъектов Федерации», — приводит ТАСС слова Медведева.

Он поздравил партию с «неплохим результатом». «Одновременно хочу отметить, что мы как правящая партия выдвигали своих кандидатов во все законодательные собрания и во все представительные органы субъектов Федерации, причем на все мандаты. В этом смысле партия осознает свою ответственность и участвовала во всех выборах», — отметил председатель «Единой России».

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По его словам, «самое главное — в этих непростых условиях граждане страны пришли на избирательные участки и проголосовали». При этом Медведев поблагодарил не только тех, кто проголосовал за «Единую Россию», но и всех, кто «участвовал в избирательном процессе».

«Это очень важно, поскольку это краеугольный камень любого демократического государства, и даже несмотря на пандемию, даже несмотря на другие трудности, можно констатировать, что этот избирательный марафон закончился успешно», — заключил Медведев.