Пара задушила новосибирского таксиста без причины

Мужчина и женщина задушили таксиста и утопили в реке в Новосибирской области без мотива и причин, сообщила Sibnet.ru представитель СУ СК РФ по региону Анастасия Кулешова.

В выходные пропал 68-летний таксист из Барабинска. Полицейские нашли сгоревшие части его автомобиля в Чулымском районе. Неподалеку от сгоревшего авто мужчина и девушка шли вдоль трассы.

Они оказались последними пассажирами сгоревшего такси — 29-летний мужчина и 20-летняя девушка возле вокзала Барабинска сели в автомобиль Chevrolet Lacetti и попросили отвезти их в село Серебрянка Чулымского района, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным СК, в пути на перекрестке автодорог Чулым-Ужаниха и Чулым-Золотая Грива злоумышленники решили убить потерпевшего. 29-летний пассажир набросил шнурок на шею таксиста и начал тянуть. Он попросил спутницу продолжать душить потерпевшего, сам перелез на переднее сиденье и начал избивать.

Затем подозреваемые обмотали тело скотчем и утопили его в озере Иткуль в 500 метрах от села Новоиткульское, а автомобиль подожгли. Во время допроса они во всем признались.

«Никакого конфликта, просто ехали, и один из злоумышленников решил это сделать», — сказала Кулешова.