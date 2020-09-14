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Единственного депутата выбрали в Омске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Дополнительные выборы прошли в Омске, единоросс Андрей Бондаренко стал депутатом Горсовета, сообщила в понедельник областная избирательная комиссия.

В Единый день голосования в Омске проходили дополнительные выборы в Горсовет по 17 одномандатному округу. Явка составила около 11%, в голосовании приняло участие около 5 тысяч человек.

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Согласно предварительным результатам избиркома, с результатом в 68% победил единоросс Андрей Бондаренко. Более 17% проголосовали за коммуниста Гагика Микаеляна, 7% за Кирилла Ягодку из «Справедливой России», 4% за представителя ЛДПР Максима Макаленко.

Андрею Бондаренко 37 лет, он предприниматель, руководит компанией, специализирующейся на перевозках. Он занял место депутата Андрея Ткачука, который уехал из Омска в Подмосковье.

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