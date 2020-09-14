Мокрый снег придет в Восточную Сибирь

Дожди, мокрый снег и заморозки приду на предстоящей неделе в Иркутскую область, Забайкалье и Бурятию, сообщили синоптики региональных гидрометцентров.

По Забайкальскому краю в понедельник и вторник переменная облачность, дожди, местами до умеренных. Ветер западный с порывами до девяти метров в секунду. Температура ночью +4… +9, днем +19… +24 градуса.

В Бурятии умеренные дожди, а по северному и южному Прибайкалью сильные. В горах мокрый снег. Ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура ночью +1… +6, местами до +4 градусов. Днем +12… +17, местами +7… +12 градусов.

В Иркутской области кратковременные дожди, местами сильные. Утром при прояснении туман. Ветер северо-восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью +5… +10, при прояснении 0… -4 градуса. Днем +11… +16, при облачной погоде +2… +7, в Иркутском районе +8… +13 градусов.