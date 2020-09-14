НАВЕРХ

Мокрый снег придет в Восточную Сибирь

Источник:
Sibnet.ru
207 0

Дожди, мокрый снег и заморозки приду на предстоящей неделе в Иркутскую область, Забайкалье и Бурятию, сообщили синоптики региональных гидрометцентров.

По Забайкальскому краю в понедельник и вторник переменная облачность, дожди, местами до умеренных. Ветер западный с порывами до девяти метров в секунду. Температура ночью +4… +9, днем +19… +24 градуса.

В Бурятии умеренные дожди, а по северному и южному Прибайкалью сильные. В горах мокрый снег. Ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура ночью +1… +6, местами до +4 градусов. Днем +12… +17, местами +7… +12 градусов.

В Иркутской области кратковременные дожди, местами сильные. Утром при прояснении туман. Ветер северо-восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью +5… +10, при прояснении 0… -4 градуса. Днем +11… +16, при облачной погоде +2… +7, в Иркутском районе +8… +13 градусов.

Еще по теме
Что такое бабье лето. СПРАВКА
Бабье лето в Новосибирске будет коротким
Первый снег выпал в Приангарье
Соединения меди и марганца обнаружили в омских реках
смотреть все
Сибирь #Гео
КАРТИНА ДНЯ
•
Независимые лаборатории подтвердили отравление Навального
•
Медведев поздравил «Единую Россию» с успехом на выборах
•
Депутат предложил выдавать автомобильные права в 16 лет
•
Траты на коммуналку подросли
Подробности
•
Почти неземная красота: как попасть на плато Путорана
•
Как штурмовали Ангару: уникальная стройка Братской ГЭС
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
•
Путч «дрожащих рук»: почему ГКЧП был обречен
Как это работает
•
В банках и пакете: как засолить хрустящие огурчики
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
КУЛЬТГИД
Фильм дня: «Земля будущего»
13.09.2020 00:52
Сериал «Шифр»: что будет во втором сезоне?
13.09.2020 09:39
«Мулан»: коня на скаку остановит, в горящую фанзу войдет
11.09.2020 20:26
Политика в кино: лучшие фильмы про выборы
10.09.2020 08:28
Самое популярное
Графику Crysis Remastered показали на видео
4304
Выборы новых депутатов: ждать ли сюрпризов в Новосибирске?
3996
Вакцина от коронавируса вызвала опасную побочную реакцию
3799
Максим Галкин спародировал переговоры Путина и Лукашенко
3405
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Независимые лаборатории подтвердили отравление Навального
•
Медведев поздравил «Единую Россию» с успехом на выборах
•
Депутат предложил выдавать автомобильные права в 16 лет
•
Траты на коммуналку подросли
Подробности
•
Почти неземная красота: как попасть на плато Путорана
•
Как штурмовали Ангару: уникальная стройка Братской ГЭС
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
•
Путч «дрожащих рук»: почему ГКЧП был обречен
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Навальный полностью пришел в сознание и все вспомнил
85
Лавров пригрозил ответом на санкции из-за Навального
40
Страны G7 признали отравление Навального подтвержденным
36
Путин примет Лукашенко в Сочи
28
Первую партию вакцины «Спутник V» направили регионам России
27