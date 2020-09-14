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Камнепад перекрыл Кругобайкальскую железную дорогу

Источник:
Sibnet.ru
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Движение поездов в Иркутской области по Кругобайкальской железной дороге временно приостановили из-за камнепада, перекрывшего пути, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД).

«Движение поездов по Кругобайкальской железной дороге временно приостановлено по причине камнепада, который произошел 14 сентября на 78 километре участка КБЖД Порт Байкал — Уланово», — информировала пресс-служба.

#История
История и мифы Кругобайкальской железной дороги

Туристический поезд сообщением Порт Байкал — Слюдянка возвращен в пункт отправления, пассажиров отправят к месту назначения водным видом транспорта до поселка Листвянка и далее в Иркутск. Пострадавших нет.

Сейчас на месте работает спецтехника для восстановления железнодорожного пути. Движение поездов будет возобновлено только после того, когда специалисты будут уверены в безопасности на участке.

Кругобайкальскую железную дорогу начали строить в конце XIX века, как часть железнодорожной магистрали, пронизывающей всю Сибирь и Дальний Восток. 

При проектировании дороги инженеры не учли высокую обвалоопасность практически на всем протяжении полотна. В 1910 году здесь произошло 576 обвалов, в 1911 — уже 926 случаев. 

В 1930-х годах прошлого века правительство приняло решение о переносе участка между станциями Байкал и Култук. Сейчас КБЖД используется в основном для туристических маршрутов.

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