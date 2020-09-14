Необычное поведение воды поможет понять особенности SARS-CoV-2

Левитирующие над нагретой поверхностью воды микрокапли могут собираться в структуры и узоры с «запрещенной» симметрией. Это явление поможет лучше понять, как ведут себя в аэрозолях бактерии и вирусы наподобие SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию COVID-19.

«Бактерии и вирусы распространяются на большие расстояния аэрозольным путем. Однако на капле аэрозоля невозможно сфокусировать микроскоп, чтобы узнать, как ведут себя микроорганизмы-"путешественники", капельный же кластер позволяет их изучить», — приводит РИА Новости слова научного сотрудника Тюменского государственного университета и профессора Висконсинского университета Михаила Носоновского.

Исследователи сформировали кластеры микрокапель, нагревая поверхность воды лазерным лучом. Их внимание привлекли скопления из нескольких капель. Оказалось, что форма таких малых кластеров может быть не только шестигранной (наподобие пчелиных сот).

«Мы наблюдали нетипичные и "запрещенные" для коллоидных кристаллов формы: квадрата, пятигранника и семигранника. Причем достаточно добавить одну каплю, и структура всего кластера перестроится. С такими малыми кластерами в отдельных задачах гораздо удобнее работать — капель меньше, их проще отслеживать», — пояснил Носоновский.

Капельные кластеры воды открыл доктор технических наук, заведующий лабораторией микрогидродинамических технологий Института X-BIO ТюмГУ Александр Федорец в Тюмени в 2004 году. В настоящее время подобные кластеры исследуют в России, Японии, США и Израиле.