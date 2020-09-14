Депутат предложил выдавать автомобильные права в 16 лет

Возрастной порог для управления легковым автомобилем следует снизить до 16 лет, такое предложение депутат Госдумы Василий Власов направил главе ГИБДД России Михаилу Черникову.

«Прошу вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство в части снижения возрастного ценза, необходимого для управления легковым автомобилем в Российской Федерации, до 16 лет, а также предоставления права проходить обучение на получение водительского удостоверения категории B с 15 лет и шести месяцев», — цитирует RT письмо.

Депутат отметил, что молодые люди в возрасте 16-17 лет уже могут быть официально трудоустроены, учиться в другом городе и жить отдельно от семьи. Разрешение управлять личным автомобилем позволит им в более раннем возрасте быть вовлеченными в экономические процессы, когда «желание приобрести машину преобразуется в желание раньше начать трудовую деятельность, обеспечивать себя, стать самостоятельным в финансовом плане».

Сейчас, несмотря на то, что учиться в автошколе и сдавать экзамены на категорию В можно с 16 лет, получить права можно только после совершеннолетия.