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Коронавирус распространился по школам Забайкалья

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Коронавирус с начала учебного года зарегистрировали в 37 школах Забайкальского края, больше половины заболевших — дети, сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа на оперативном совещании в понедельник.

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«В динамике заболеваемости именно ОРВИ по школьникам составил 229%. С 1 сентября в 48-и образовательных учреждениях вводились ограничительные мероприятия, 37 из них из-за коронавируса», — цитирует пресс-служба правительства Лапу.

В образовательных учреждениях зафиксировано 67 случаев, 39 из них среди учеников учреждений. Две школы закрыты полностью из-за болезни среди преподавателей. 

По словам главы управления Роспотребнадзора, 20% учащихся переносят заболевание в бессимптомной форме, остальные с симптомами ОРВИ. А у большинства учителей и преподавателей зарегистрировали пневмонию.

Тема: Распространение коронавируса
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