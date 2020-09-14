НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

«Единая Россия» потеряла большинство в томской думе

Источник:
Sibnet.ru
537 9
Фото: © Sibnet.ru

Представители «Единой России», по предварительным данным, получат только 11 мандатов из 37 в городской Думе Томска, остальные получили члены других партий и шесть самовыдвиженцев.

Согласно предварительным данным Горизбиркома, «Единая Россия» в Томске набирает около 24,5% голосов и получит 11 мандатов, часть из которых распределяется по спискам. В предыдущем составе городской думы у «Единой России» было 21 место из 35.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГлава томского штаба Навального победила на выборах

По предварительным итогам выборов, восемь мест в гордуме достанется КПРФ, шесть – самовыдвиженцам, по три – «Справедливой России», «Новым людям» и «Яблоку», два – ЛДПР, одно «Партии Роста». Среди победителей-самовыдвиженцев оказались глава томского штаба оппозиционера Алексея Навального Ксения Фадеева и ее заместитель Андрей Фатеев.


 

Еще по теме
Единственного депутата выбрали в Омске
Оппозиционер обвинил новосибирский избирком в фальсификации
Избирком огласил предварительные итоги выборов губернатора Приангарья
Число депутатов-женщин удвоилось в Горсовете Новосибирска
смотреть все
Политика #Местная власть
КАРТИНА ДНЯ
•
Независимые лаборатории подтвердили отравление Навального
•
Медведев поздравил «Единую Россию» с успехом на выборах
•
Депутат предложил выдавать автомобильные права в 16 лет
•
Траты на коммуналку подросли
Подробности
•
Почти неземная красота: как попасть на плато Путорана
•
Как штурмовали Ангару: уникальная стройка Братской ГЭС
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
•
Путч «дрожащих рук»: почему ГКЧП был обречен
Как это работает
•
В банках и пакете: как засолить хрустящие огурчики
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Пара задушила новосибирского таксиста без причины
Сибирь 14.09.2020 14:55
Оппозиционер обвинил новосибирский избирком в фальсификации
Сибирь 14.09.2020 14:21
Мокрый снег придет в Восточную Сибирь
Сибирь 14.09.2020 14:20
Что такое бабье лето. СПРАВКА
Сибирь 14.09.2020 13:55
Самое популярное
Графику Crysis Remastered показали на видео
4304
Выборы новых депутатов: ждать ли сюрпризов в Новосибирске?
3996
Вакцина от коронавируса вызвала опасную побочную реакцию
3799
Максим Галкин спародировал переговоры Путина и Лукашенко
3405
Обсуждение (9)
КАРТИНА ДНЯ
•
Независимые лаборатории подтвердили отравление Навального
•
Медведев поздравил «Единую Россию» с успехом на выборах
•
Депутат предложил выдавать автомобильные права в 16 лет
•
Траты на коммуналку подросли
Как это работает
•
В банках и пакете: как засолить хрустящие огурчики
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Навальный полностью пришел в сознание и все вспомнил
85
Лавров пригрозил ответом на санкции из-за Навального
40
Страны G7 признали отравление Навального подтвержденным
36
Путин примет Лукашенко в Сочи
28
Первую партию вакцины «Спутник V» направили регионам России
27