«Единая Россия» потеряла большинство в томской думе

Представители «Единой России», по предварительным данным, получат только 11 мандатов из 37 в городской Думе Томска, остальные получили члены других партий и шесть самовыдвиженцев.

Согласно предварительным данным Горизбиркома, «Единая Россия» в Томске набирает около 24,5% голосов и получит 11 мандатов, часть из которых распределяется по спискам. В предыдущем составе городской думы у «Единой России» было 21 место из 35.

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По предварительным итогам выборов, восемь мест в гордуме достанется КПРФ, шесть – самовыдвиженцам, по три – «Справедливой России», «Новым людям» и «Яблоку», два – ЛДПР, одно «Партии Роста». Среди победителей-самовыдвиженцев оказались глава томского штаба оппозиционера Алексея Навального Ксения Фадеева и ее заместитель Андрей Фатеев.



