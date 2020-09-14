Доля расходов на коммуналку выросла в половине регионов

Доля расходов населения на коммунальные услуги в 2019 году увеличилась в 43 регионах России, следует из расчетов РИА Рейтинг. Больше всего за коммуналку — более 9 тысяч рублей в месяц — платят на Камчатке.

В целом по стране доля затрат на услуги ЖКХ по сравнению с 2018 годом осталась на таком же уровне и составила 9,6%. В 43 регионах она выросла. Самый существенный рост показали Севастополь, Татарстан и Чечня. Больше всего снизились расходы в Ненецком автономном округе, Камчатском крае и Иркутской области.

Самая большая доля расходов на ЖКУ — в Коми, на Чукотке и в Магаданской области, здесь она составляет 13-14%. Наименьшая — в Ингушетии (4,9%).

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Больше всех на оплату коммуналки тратят семьи в Камчатском крае — более 9 тысяч рублей в месяц. Свыше 7,5 тысячи рублей в месяц расходуют на ЖКУ в Магаданской области, Москве, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах.

Меньше всего за услуги ЖКХ платят жители Курганской области и Республики Тыва. Расходы средней семьи в этих регионах составляют менее 2,6 тысячи рублей в месяц.

В целом по России затраты средней семьи на ЖКУ в 2019 году составляли 4,8 тысячи рублей в месяц. По сравнению с 2018 годом данный показатель вырос на 9,1%.