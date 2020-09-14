Соединения меди и марганца обнаружили в омских реках

Специалисты Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) опубликовали данные о состоянии воды в Омской области за август – в реках нашли соединения марганца, алюминия и других веществ.

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Управление анализирует состояние 12 водоёмов Омской области. В августе в регионе было проанализировано 54 пробы воды.

«Наблюдались случаи превышения ПДК трудно- и легкоокисляемых органических веществ (по ХПК и БПК5), азота аммонийного, азота нитритного, соединений меди, алюминия, марганца, фенолов», – сказано в сообщении управления. Но, как отмечается в сообщении, превышения не были экстремально высокими.