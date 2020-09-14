Штормовое предупреждение передали для Забайкалья

Сильные дожди, грозы и штормовой ветер надвигаются на Забайкальский край, сообщила регионального пресс-служба ГУ МЧС.

В течение суток в понедельник 14 сентября по Забайкальскому краю ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, усиление ветра до 20-24 метров в секунду. Объявлено штормовое предупреждение. Неблагоприятные метеорологические явления могут спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций.

Шторм может нарушить работу объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, грозит повреждением крыш и увеличением случаев травматизма.

«Выходя на улицу, одевайтесь теплее и следите за тем, как одеваются ваши дети. Порывы ветра лучше переждать в помещении. Будучи на улице держитесь подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. Никогда не стойте под балконами», — предупредили спасатели.