Врачи увидели в Туве потенциал здравницы

Эксперты Минздрава России по реабилитации и курортологии оценят лечебные свойства климата Тувы, сообщает Минздрав Республики.

Гости побывали на курорте Уш-Белдир, в санатории Серебрянка, провели семинар для врачей реабилитологов, физиотерапевтов и неврологов. Ученые особо отметили, что лечебные факторы Тувы уникальны и даже резко-континентальный климат, по их мнению, может считаться лечебным фактором.

Представители НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава РФ также выразили заинтересованность в проведении исследований с целью установления научной доказанности целительного эффекта, четкости дозировок, противопоказаний.