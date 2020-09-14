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Появились первые итоги голосования в новосибирское Заксобрание

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Партия «Единая Россия» набрала 37,76% голосов на выборах в Заксобрание Новосибирской области по спискам, второе место получила КПРФ, сообщатся в системе ГАС «Выборы».

Выборы в Заксобрание Новосибирской области проходили 11-13 сентября по двум системам: по партийным спискам, когда голосуешь за партию, и по одномандатным округам, когда выбираешь конкретного человека.

Согласно системе ГАС «Выборы» на утро 14 сентября, в Новосибирской области по партийным спискам больше всех голосов набрала «Единая Россия» 37,76% (165,8 тысячи), КПРФ получила 17,08% (74 тысячи голосов избирателей). ЛДПР набрала 13,3% голосов. Партия «Новые люди», впервые участвовавшая в выборах, набрала 7% голосов. 

Явка на выборах в Новосибирской области составила 25,5%. Это ниже, чем при голосовании за Конституцию РФ.

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