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Глава Минздрава объяснил рост заболеваемости коронавирусом

Источник:
«Вести недели»
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Небольшой рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией наблюдается в некоторых регионах России, но в целом по стране ситуация стабильная, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Мы видим, что ситуация достаточно стабильная, но тем не менее по некоторым регионам в связи с возвращением из отпусков, повышением активности есть небольшие изменения по количеству пациентов», — сказал министр в интервью программе «Вести недели».

Глава Минздрава также напомнил о важности соблюдения гражданами санитарно-эпидемиологических правил безопасности, в том числе о необходимости вакцинации от гриппа для избежания тяжелых последствий от наложения нескольких инфекций.

«Циркуляция нескольких видов возбудителя и микст-инфекции, конечно же, всегда являются наиболее неблагоприятным сочетанием, поэтому мы и говорим о том, что в этот период необходимо обезопасить себя и получить вакцину против гриппа, получить категориям риска вакцинацию против пневмококка <...>. Это создает дополнительную защиту для организма», —отметил Мурашко.

По его словам, «формирование готовности населения к этому периоду — это важный элемент подготовки к осенне-зимнему сезону». «Но и, конечно же, нужно помнить, что в случае появления симптомов заболевания не нужно подвергать риску окружающих и соблюдать изоляцию для того, чтобы в том числе локализовать распространение инфекции», — заключил он.

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