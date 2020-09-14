Глава Минздрава объяснил рост заболеваемости коронавирусом

Небольшой рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией наблюдается в некоторых регионах России, но в целом по стране ситуация стабильная, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Мы видим, что ситуация достаточно стабильная, но тем не менее по некоторым регионам в связи с возвращением из отпусков, повышением активности есть небольшие изменения по количеству пациентов», — сказал министр в интервью программе «Вести недели».

Глава Минздрава также напомнил о важности соблюдения гражданами санитарно-эпидемиологических правил безопасности, в том числе о необходимости вакцинации от гриппа для избежания тяжелых последствий от наложения нескольких инфекций.

«Циркуляция нескольких видов возбудителя и микст-инфекции, конечно же, всегда являются наиболее неблагоприятным сочетанием, поэтому мы и говорим о том, что в этот период необходимо обезопасить себя и получить вакцину против гриппа, получить категориям риска вакцинацию против пневмококка <...>. Это создает дополнительную защиту для организма», —отметил Мурашко.

По его словам, «формирование готовности населения к этому периоду — это важный элемент подготовки к осенне-зимнему сезону». «Но и, конечно же, нужно помнить, что в случае появления симптомов заболевания не нужно подвергать риску окружающих и соблюдать изоляцию для того, чтобы в том числе локализовать распространение инфекции», — заключил он.