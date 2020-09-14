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Путин и Лукашенко встретятся в Сочи

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента Республики Беларусь

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в понедельник, 14 сентября проведут переговоры в Сочи, сообщает пресс-служба Кремля. Это будет для белорусского лидера первый зарубежный визит после президентских выборов.

Как сообщила пресс-служба Кремля, на переговорах в Сочи будут обсуждаться ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества.

«Особое внимание планируется уделить реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективам продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства», — отметили в Кремле.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что подписание каких-либо документов по итогам встречи не планируется.

Россия, в отличие от ряда западных государств, признала легитимными итоги голосования в соседней стране. По словам самого Лукашенко, в ходе его встречи с Путиным планируется окончательно расставить все точки над «i» по наиболее чувствительным и болезненным для двух государств темам.

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Пресс-секретарь российского лидера, говоря о тематике предстоящих переговоров, упомянул также обмен мнениями по региональным конфликтам и другим наиболее актуальным процессам в Европе. Представитель Кремля при этом назвал «абсолютной чушью»! разговоры о якобы возможном «поглощении» Россией Белоруссии после визита Лукашенко.

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