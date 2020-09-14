Остросюжетную мелодраму «Тайна Марии» покажут на «России»

Премьерный показ остросюжетной мелодрамы «Тайна Марии» стартует с 14 сентября на канале «Россия». Это история успешного архитектора Марии, которая долгие годы скрывала роковую тайну.

В ролях: Мария Куликова, Валерий Николаев, Анна Кошмал, Павел Баршак, Алексей Зубков, Алексей Яровенко, Юлия Першута.

#Кинематограф Мелодрамы по-нашему: три сюжета на все фильмы

По сюжету, скромная провинциальная девушка Мария выходит замуж за начинающего предпринимателя Алексея. Но возлюбленный героини попадает в тюрьму и, желая освободить любимую от клейма «жены уголовника», не отвечает Марии на письма и отказывается от свиданий.

Пытаясь начать жизнь с чистого листа, Мария отправляется в Москву, где встречает Михаила. Между ними вспыхивает страстный роман. После рождения дочери оказывается, что Михаил женат, и его супруга тоже ждет наследника. Марию ждет еще один удар: при загадочных обстоятельствах ее новорожденную дочь похищают.

Мария уезжает в родной город, где снова встречает вышедшего из тюрьмы Алексея. Они возвращаются к прежней жизни, пытаясь залечить раны. И только спустя годы Мария получает шанс раскрыть тайны своего прошлого и разыскать дочь.

Премьера сериала «Тайна Марии» — 14 сентября в 21.20 на телеканале «Россия».