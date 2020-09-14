Кобзев побеждает на выборах губернатора Иркутской области

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, баллотирующийся как самовыдвиженец, побеждает на выборах главы региона, сообщает областная избирательная комиссия.

По первоначальным данным областного избиркома, поддержкой большинства избирателей заручился врио губернатора — Кобзев. По данным после обработки порядка 10,5% протоколов, он набирает 60,75% голосов. У депутата Госдумы, члена КПРФ Михаила Щапова — почти 26,5%.

На 18.00 явка избирателей в Иркутской области составила 30,33%.

В декабре 2019 года Сергей Левченко, возглавлявший Иркутскую область с 2015 года, ушел в отставку по собственному желанию. Он подвергся критике со стороны президента Владимира Путина из-за того, как в Иркутской области ликвидировали последствия паводка. Врио губернатор региона был назначен Кобзев.