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Кобзев побеждает на выборах губернатора Иркутской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Официальный сайт полномочного представителя Президента России в Сибирском федеральном округе / CC BY 4.0

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, баллотирующийся как самовыдвиженец, побеждает на выборах главы региона, сообщает областная избирательная комиссия.

По первоначальным данным областного избиркома, поддержкой большинства избирателей заручился врио губернатора — Кобзев. По данным после обработки порядка 10,5% протоколов, он набирает 60,75% голосов. У депутата Госдумы, члена КПРФ Михаила Щапова — почти 26,5%.

На 18.00 явка избирателей в Иркутской области составила 30,33%.

В декабре 2019 года Сергей Левченко, возглавлявший Иркутскую область с 2015 года, ушел в отставку по собственному желанию. Он подвергся критике со стороны президента Владимира Путина из-за того, как в Иркутской области ликвидировали последствия паводка. Врио губернатор региона был назначен Кобзев.

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