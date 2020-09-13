Немецкий ученый призвал изменить стратегию борьбы с COVID-19

Глава Института вирусологии и исследований ВИЧ Боннского университета профессор Хендрик Штрек призвал перестать оценивать ситуацию с COVID-19 на основе лишь статистики по количеству заражений.

По его словам, факт роста заболеваемости COVID-19 в Германии и других европейских странах не позволяет сделать выводы о росте смертности. Профессор отметил, что нельзя «позволить жизни приостановиться» и никто — ни один политик, вирусолог или эпидемиолог — не знает «единого правильного способа борьбы с пандемией».

Штрек пояснил, что заражения по возможности необходимо предотвращать, но вместе с тем статистику по заболевшим можно интерпретировать не так, как это делают сейчас.

«С социальной точки зрения случаи заражения без симптомов не обязательно плохи. Чем большее число людей заражается, не проявляя симптомов, тем большее — хотя бы на короткий период времени — приобретает иммунитет. Они больше не могут способствовать пандемии», — приводит РИА Новости слова ученого.